Pixels de suivi : ce que vous devez savoir sur le traçage invisible

Les pixels de suivi sont des minuscules fichiers invisibles intégrés dans vos emails qui permettent aux entreprises de savoir si vous avez ouvert leurs messages. Depuis juillet 2025, la Cnil impose un consentement explicite pour leur utilisation à des fins marketing, ce qui explique la vague d’emails de consentement que vous recevez actuellement.

Qu’est-ce qu’un pixel de suivi ?

Un pixel de suivi, aussi appelé « pixel espion » ou « pixel de tracking », est une méthode de traçage alternative aux traceurs et cookies traditionnels. Il s’agit d’un minuscule fichier sous la forme d’une image d’un seul pixel – la plus petite unité de mesure sur un écran – intégré discrètement dans un email, mais complètement invisible pour son destinataire.

Lorsque vous ouvrez un email contenant un pixel de suivi, l’image se charge automatiquement et transmet une information à un serveur distant, avertissant l’expéditeur que le message a été lu. Cette technologie fonctionne « sans cookie, ni bandeau de consentement », ce qui l’a rendue particulièrement attractive pour les entreprises et organisations au cours des dernières années.

Comment fonctionne concrètement le pixel de suivi ?

Le fonctionnement du pixel de suivi est relativement simple : lors du chargement de l’email, le système détecte l’ouverture du message, enregistre l’heure, l’appareil utilisé et peut même localiser approximativement le destinataire via son adresse IP. Tout cela se fait de manière transparente et sans que l’utilisateur s’en aperçoive.

Les usages variés des pixels de suivi

Les pixels de suivi servent à de nombreux objectifs distincts selon les besoins des organisations :

Personnaliser la communication en fonction de l’intérêt des utilisateurs

Mesurer l’audience réelle des campagnes email

Améliorer la délivrabilité des messages (vérifier la bonne réception)

Identifier les destinataires qui n’ouvrent jamais les emails pour optimiser les listes de diffusion

Adapter les stratégies marketing en fonction des habitudes de lecture

Déterminer les meilleurs horaires d’envoi et les sujets les plus attractifs

Pour les administrations publiques, ces outils permettent également de vérifier que des informations importantes sont bien reçues et lues, et d’utiliser des canaux alternatifs si nécessaire. Cependant, c’est principalement sur l’usage marketing que la Cnil a décidé d’intervenir.

Pourquoi la Cnil encadre désormais les pixels de suivi

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a durci son approche vis-à-vis des pixels de suivi pour plusieurs raisons majeures. D’abord, elle considère la messagerie électronique comme un « espace personnel destiné à la consultation de contenus privés » où les utilisateurs ne devraient pas être surveillés sans leur accord.

Deuxièmement, la Cnil a reçu un « nombre croissant de plaintes » concernant cette pratique de traçage. Bien que le pixel de suivi ne soit pas une innovation technologique récente, son utilisation a connu « une certaine croissance depuis quelques années », justifiant une intervention réglementaire.

La recommandation du 14 avril 2025 et ses impacts

Le 14 avril 2025, la Cnil a rendu publique une recommandation contraignante applicable à compter du 14 juillet 2025. Cette nouvelle règle applique aux pixels de suivi la même logique que pour les cookies : leur usage à des fins marketing nécessite le consentement préalable et éclairé de l’internaute.

À partir de cette date, le consentement doit être explicite pour tous les nouveaux abonnés à une campagne email. Pour les bases de données existantes, les entreprises doivent informer les destinataires de l’usage de pixels et leur permettre de s’y opposer facilement, par exemple via un lien de désinscription distinct du lien de désabonnement.

C’est cette recommandation qui explique la vague massive d’emails que vous recevez depuis plusieurs semaines, émanant d’entreprises, administrations, médias et autres entités demandant votre consentement ou vous informant de ces nouvelles règles.

Comment vous protéger contre le traçage par pixels

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour refuser ou limiter le traçage par pixels de suivi :

Les protections techniques naturelles

La bonne nouvelle est que la plupart des fournisseurs d’adresse email bloquent par défaut le chargement des images externes. Cela signifie que les pixels de suivi ne se chargent simplement pas chez de nombreux utilisateurs, les rendant inopérants automatiquement. De plus, ne pas ouvrir certains emails permet naturellement de ne pas être suivi.

Votre droit de refus

Vous ne devez en aucun cas être forcé à accepter les pixels de suivi. Selon les règles édictées par la Cnil, vous devez pouvoir refuser et retirer votre consentement aussi facilement qu’il vous est proposé de le donner. Cette obligation s’applique aussi t pour l’acceptation que pour le refus.

Les pixels de suivi « ne donnent pas accès au contenu de vos autres courriels ni à votre messagerie », rassure la Cnil. Ils collectent uniquement des informations sur l’ouverture du message spécifique contenant le pixel, pas l’ensemble de votre correspondance.

Refuser au cas par cas

Il est parfaitement possible de refuser au cas par cas la réception de pixels de suivi pour des emails spécifiques. Dans ce cas, l’entité qui a envoyé le message n’aura aucune information sur l’ouverture et ne pourra pas procéder à la personnalisation de ses communications futures.

Les recours en cas de non-respect des règles

Si une entreprise ou organisation ne respecte pas les nouvelles règles établies par la Cnil concernant les pixels de suivi, vous avez la possibilité d’adresser une plainte directement à la Cnil. Cette dernière mènera « les contrôles qui lui paraîtront pertinents et adoptera, si nécessaire, les mesures correctrices qui s’imposent ».

Bien que la Cnil ne précise pas les sanctions exactes encourues par les entreprises ne jouant pas le jeu, ces mesures correctrices peuvent inclure des amendes administratives, des avertissements ou l’obligation de cesser la pratique.

Ce que vous devez retenir sur la légalité des pixels de suivi

Les pixels de suivi ne sont pas intrinsèquement illégaux. Ils restent légaux, à condition que les destinataires des emails les contenant aient donné leur consentement « libre et éclairé », en adéquation avec les législations française et européenne qui encadrent les outils de pistage numériques.

La distinction importante à faire est celle entre les usages autorisés et ceux soumis à consentement : si une organisation utilise les pixels uniquement pour vérifier la délivrabilité ou évaluer l’efficacité technique de ses envois, le traçage peut être plus largement toléré. En revanche, dès que l’objectif devient marketing ou personnalisé, l’accord préalable devient obligatoire.

Cette approche équilibrée reconnait l’utilité légitime de ces outils pour les organisations tout en protégeant la vie privée des utilisateurs et en respectant leur droit à contrôler le suivi de leurs données personnelles, notamment dans cet espace intime qu’est la messagerie électronique.