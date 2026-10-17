Octobre rouge : la colère sociale embrase la France

Comme il fallait s’attendre, des heurtes entre manifestants et force de l’ordre ont commencé très tôt ce matin comme en témoignent les réactions sur les réseaux sociaux.

Paris : premiers accrochages, le cortège principal est attendu à 14 heures

Des affrontements ont commencé très tôt, place du Trocadéro à Paris, entre manifestants souvent cagoulés et armés de mortiers d’artifice et les forces de l’ordre.

Selon une vidéo de Paris Match, une bonne centaine de manifestants se sont rassemblés devant le siège de CNews où des vitres auraient été brisées. Il y a eu une vingtaine d’interpellations.

Place de la République, les préparatifs étaient en cours en matinée. Le rassemblement principal des lycéens et étudiants était annoncé à 14 heures, en direction de la place de Clichy.

Des incidents signalés à Rennes, Lyon, Marseille…

Selon la préfecture de Bretagne, des manifestants ont installé des barricades enflammées sur la rocade, à hauteur de la porte de Villejean, interrompant la circulation. Ils ont quitté les lieux à l’arrivée des forces de l’ordre.

Une intervention était également en cours route de Lorient après des jets de pavés contre les policiers. Les services routiers et les pompiers sont mobilisés.

A Lille, des manifestants bloquent le siège du Conseil régional des Haut-de-France. A Lyon, les CRS sont intervenus pour dégager les manifestants.

A Marseille, les Gilets jaunes bloquent le rond-point du Prado. Des affrontements sont signalés entre GJ et CRS . Castagne aussi place Castellane.

Des ronds-points sont bloqués un peu partout en France depuis l’aube, provoquant des ralentissements sur les routes.

Une mobilisation potentiellement importante

Les chiffres avancés par les autorités avant la journée donnent une idée de l’ampleur attendue :

150 000 manifestants potentiels hors région parisienne

40 000 manifestants potentiels à Paris et dans son agglomération

250 rassemblements annoncés

80 cortèges prévus, selon le ministre de l’Intérieur

La mobilisation rassemble des anciens Gilets jaunes, des lycéens, des étudiants, des militants écologistes et des organisations syndicales autour de la vie chère, du pouvoir d’achat et des revendications liées à l’école.

Pourquoi les forces de l’ordre sont-elles sur le qui-vive ?

Le contexte est particulièrement sensible après plusieurs semaines de mobilisation lycéenne et des blessures graves survenues lors d’interventions policières.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a indiqué que les forces de l’ordre pourraient utiliser les armes intermédiaires à leur disposition, dans les conditions prévues par les consignes opérationnelles. La question des grenades assourdissantes, dont l’utilisation avait été suspendue pour le mouvement lycéen après la mutilation d’un adolescent à Lens, est donc au centre des inquiétudes.

🚨LIVE: 🇫🇷🦺 #17Ooctobre Les affrontements ont déjà commencé place de Trocadéro avec les forces de l’ordre. https://t.co/yqkmDMVlXo — Le Petit Journaliste (@LePtiJrnliste) October 17, 2026