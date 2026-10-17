Octobre rouge : la colère sociale embrase la France

Comme il fallait s’attendre, des heurtes entre manifestants et force de l’ordre ont commencé très tôt ce matin comme en témoignent les réactions sur les réseaux sociaux.
Paris : premiers accrochages, le cortège principal est attendu à 14 heures
Des affrontements ont commencé très tôt, place du Trocadéro à Paris, entre manifestants souvent cagoulés et armés de mortiers d’artifice et les forces de l’ordre.
Selon une vidéo de Paris Match, une bonne centaine de manifestants se sont rassemblés devant le siège de CNews où des vitres auraient été brisées. Il y a eu une vingtaine d’interpellations.
Place de la République, les préparatifs étaient en cours en matinée. Le rassemblement principal des lycéens et étudiants était annoncé à 14 heures, en direction de la place de Clichy.
Des incidents signalés à Rennes, Lyon, Marseille…
Selon la préfecture de Bretagne, des manifestants ont installé des barricades enflammées sur la rocade, à hauteur de la porte de Villejean, interrompant la circulation. Ils ont quitté les lieux à l’arrivée des forces de l’ordre.
Une intervention était également en cours route de Lorient après des jets de pavés contre les policiers. Les services routiers et les pompiers sont mobilisés.
A Lille, des manifestants bloquent le siège du Conseil régional des Haut-de-France. A Lyon, les CRS sont intervenus pour dégager les manifestants.
A Marseille, les Gilets jaunes bloquent le rond-point du Prado. Des affrontements sont signalés entre GJ et CRS . Castagne aussi place Castellane.
Des ronds-points sont bloqués un peu partout en France depuis l’aube, provoquant des ralentissements sur les routes.
Une mobilisation potentiellement importante
Les chiffres avancés par les autorités avant la journée donnent une idée de l’ampleur attendue :
- 150 000 manifestants potentiels hors région parisienne
- 40 000 manifestants potentiels à Paris et dans son agglomération
- 250 rassemblements annoncés
- 80 cortèges prévus, selon le ministre de l’Intérieur
La mobilisation rassemble des anciens Gilets jaunes, des lycéens, des étudiants, des militants écologistes et des organisations syndicales autour de la vie chère, du pouvoir d’achat et des revendications liées à l’école.
Pourquoi les forces de l’ordre sont-elles sur le qui-vive ?
Le contexte est particulièrement sensible après plusieurs semaines de mobilisation lycéenne et des blessures graves survenues lors d’interventions policières.
Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a indiqué que les forces de l’ordre pourraient utiliser les armes intermédiaires à leur disposition, dans les conditions prévues par les consignes opérationnelles. La question des grenades assourdissantes, dont l’utilisation avait été suspendue pour le mouvement lycéen après la mutilation d’un adolescent à Lens, est donc au centre des inquiétudes.
🚨LIVE: 🇫🇷🦺 #17Ooctobre Les affrontements ont déjà commencé place de Trocadéro avec les forces de l’ordre. https://t.co/yqkmDMVlXo
— Le Petit Journaliste (@LePtiJrnliste) October 17, 2026
🔴🇫🇷 ALERTE – LE SIÈGE DE CNEWS VISÉ EN PLEINE MOBILISATION DU 17 OCTOBRE !
Selon les premières informations relayées, une centaine de personnes se seraient rassemblées devant les locaux de CNews à Paris. Plusieurs vitres auraient été brisées.
La BAC et d’autres unités de police seraient intervenues. Une vingtaine d’interpellations sont également rapportées.
🔴🇫🇷 ALERTE – LE SIÈGE DE CNEWS VISÉ EN PLEINE MOBILISATION DU 17 OCTOBRE !
Selon les premières informations relayées, une centaine de personnes se seraient rassemblées devant les locaux de CNews à Paris. Plusieurs vitres auraient été brisées.
La BAC et d’autres unités de police seraient intervenues. Une vingtaine d’interpellations sont également rapportées.
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Source vidéo : @ParisMatch
— Mandat Media (@mandat_media) October 17, 2026
🟡🇫🇷 LILLE – LES GILETS JAUNES BLOQUENT LE CONSEIL RÉGIONAL DANS LA BONNE HUMEUR !
Ambiance festive devant le Conseil régional des Hauts-de-France ce matin !
En pleine mobilisation du 17 octobre, les manifestants organisent un « blocus dansant », entre musique, bonne humeur et mobilisation. 🎶
Via @CerveauxNon https://t.co/JcR8TYFvYz
— Mandat Media (@mandat_media) October 17, 2026
🟡🇫🇷 LES GILETS JAUNES BLOQUENT LE ROND-POINT DU PRADO À MARSEILLE !
Dans le cadre de la mobilisation du 17 octobre, des manifestants ont bloqué le rond-point du Prado à Marseille.
Les CRS sont intervenus dans la foulée pour débloquer le rond-point. Des fumées sont visibles sur les images de l’intervention.
🎥 Via La Provence
— Mandat Media (@mandat_media) October 17, 2026
🟡🇫🇷 ALERTE – LES FORCES DE L’ORDRE TIRENT DES GAZ LACRYMOGÈNES SUR LA PLACE CASTELLANE À MARSEILLE !
La mobilisation du 17 octobre se poursuit à Marseille !
Des manifestants ont investi la place Castellane et bloqué la circulation à l’aide de poubelles.
Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes. Les images montrent des manifestants au milieu d’importants nuages de gaz.
🎥 Via La Provence
— Mandat Media (@mandat_media) October 17, 2026