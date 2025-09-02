Nancy : Une nouvelle résidence « verte » au cœur de la ville

Accompagné par la mairie de Nancy, le promoteur immobilier Nouvel Habitat inaugurera sa nouvelle résidence « verte » au cœur de la ville, le 11 septembre 2025.

Après 3 années de travaux, la résidence Key Garden située au 15-17, Boulevard de l’Insurrection du Ghetto de Varsovie à NANCY est désormais achevée et les 127 appartements sont aujourd’hui livrés. L’inauguration aura lieu le jeudi 11 septembre 2025, à partir de 12 h 30.

Cet ensemble immobilier se distingue notamment par :

Une résidence sur 7 niveaux (+ sous-sol sur 2 niveaux) au cœur de Nancy

Un bâtiment à ossature bois/béton avec une isolation par l’extérieur pour atteindre

le niveau de performance énergétique BEPOS Effinergie 2017 (RT 2012 – 20 %)

Un revêtement des façades en bardage bois pré-grisé en usine assurant durabilité et esthétisme

Des occultations par Brises Soleils Orientables (BSO) ou stores screen pour assurer un parfait confort d’été

Des fenêtres et portes-fenêtres en bois à double vitrage isolant à faible émissivité (gaz argon)

De larges balcons, loggias, terrasses et jardins privatifs

Une utilisation de matériaux biosourcés >18 kg/ m²

Une très large majorité d’appartements traversants ou bi-orientés (41% pour les T1/T2 et 92% pour les T3 et +)

30% de pleine terre avec des espaces verts harmonieusement aménagés d’arbres et d’arbustes d’essence locale

Un raccordement au réseau de chaleur urbain

La mise en place d’une œuvre dénommée « HAGEBUTTEN » (Les Eglantiers ») de l’artiste allemand Bruno FEGER

Le développement urbain innovant et durable

Depuis 1996, Nouvel Habitat est un acteur immobilier engagé en faveur d’un développement urbain innovant et durable, privilégiant une grande qualité des espaces de vie. Grâce à leur emplacement et leur environnement, toutes les résidences sont uniques. » Nous finançons et réalisons des projets souvent atypiques en nous adossant à des architectes différents, en faisant appel à des bureaux d’études et entreprises du bâtiment adaptés pour développer l’identité propre de chaque nouvelle résidence » expliquent les dirigeants.

Le Groupe Nouvel Habitat met l’accent sur la recherche visant autant que possible au rapprochement de la neutralité carbone tout en favorisant une spirale vertueuse pour le confort de leurs usagers — Nouvel Habitat est signataire depuis l’origine du PACTE BOIS BIOSOURCES sous le patronage de FIBOIS Grand Est. Il privilégie aussi la diffusion de l’art en l’intégrant au sein même des espaces de vie de nos opérations, accessible au plus grand nombre, en adhérant au programme Un immeuble, Une œuvre, sous le patronage du ministère de la Culture.